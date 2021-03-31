Шахрайство у виправній колонії — трьом членам організованої групи повідомлено про підозру

За процесуального керівництва обласної прокуратури повідомлено про підозру двом чоловікам та жінці за фактом шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, та несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, вчинених у складі організованої групи (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 361 КК України).

За даними слідства, чоловік, який відбував покарання у виправній колонії, розташованій на території Сумської області за вчинення умисних особливо тяжких кримінальних правопорушень, розробив план для заволодіння чужим майном. Для втілення плану він залучив двох спільників — чоловіка, який разом із ним відбував покарання, та жінку «з волі».

Організатор групи проаналізував механізм роботи однієї з логістичних компаній-перевізника та виявив недоліки в забезпеченні конфіденційності системи. Зазначений чоловік розробив алгоритм несанкціонованого доступу до особистих електронних кабінетів, щоб заволодіти грошима клієнтів компанії — підприємців, які користувалися її послугами.

Інший учасник групи телефонував потерпілим та, вводячи їх в оману, отримував код для доступу в їхні особисті кабінети.

Зловмисники змінювали шляхи розрахунку з отримання коштів готівкою у відділеннях перевізника на безготівковий розрахунок через банківську установу. Таким чином, гроші клієнтів логістичної компанії перераховувались на рахунок шахраїв. У подальшому отримані кошти дівчина-співучасниця перераховувала на банківські картки, відповідно до розробленої схеми.

За заявами потерпілих, сума завданих збитків складає понад 1 млн грн.

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області Департаменту кіберполіції НП України та Управління СБ України в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура