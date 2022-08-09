Засуджено жительку Хмельницького району, яка облила бензином і підпалила співмешканця

За публічного обвинувачення Хмельницької окружної прокуратури суд визнав винною 64-річну жительку Хмельницького району у нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України).

Подія сталася у липні 2021 року в селі Польові Гринівці, що на території Чорноострівської селищної територіальної громади.

Під час сімейної сварки жінка облила бензином та підпалила свого цивільного чоловіка.

Протягом двох днів чоловік намагався самостійно лікуватися, але його стан лише погіршувався. Потерпілого каретою «швидкої» доставили в опікове відділення Хмельницької обласної лікарні. Медики констатували у нього близько 50 відсотків опіків тіла. Невдовзі від отриманих травм він помер.

Вироком Хмельницького міськрайонного суду жінку засуджено до 7 років позбавлення волі.

Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури