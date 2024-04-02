Засуджено зловмисника, який здійснив розбійний напад на кредитну установу в Харкові

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним раніше неодноразово судимого харків’янина у розбої, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 КК України). З урахуванням попереднього вироку йому призначено покарання у виді 8 років 20 днів позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори довели, що чоловік, який раніше неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за вчинення корисливих злочинів, вкотре порушив закон. 25 листопада минулого року, озброївшись пневматичним пістолетом, зловмисник увійшов до приміщення кредитної установи. Зловмисник вихопив з рук у клієнтки установи готівкові кошти, які вона в цей час тримала у руках.

Погрожуючи пістолетом, чоловік змусив касира відділення відкрити сейф і віддати йому гроші, які там зберігалися. «Заробивши» таким чином близько 25 тисяч гривень, зловмисник втік з місця злочину.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину.

Обвинувальний вирок виніс Ленінський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Харківська обласна прокуратура