Затримали банду озброєних розбійників, яка діяла у Кременчуці

Працівники слідчого управління та оперативники карного розшуку поліції Полтавщини, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, припинили злочинну діяльність групи, до якої входило чотири особи. За попередньою версією слідства, фігуранти обґрунтовано підозрюються у розбійному нападі та вимаганні грошових коштів у мешканця Кременчука.

Артем Родигін, заступник начальника поліції Полтавщини, повідомив:

«У ході проведення оперативно-розшукових та слідчих дій нами було встановлено, що організовував злочинну діяльність групи чоловік, який утримувався в Полтавській установі виконання покарань. Для реалізації своїх злочинних планів фігурант залучив свого сина та ще двох осіб. Вони підозрюються у вимаганні 30 тисяч гривень та вчиненні розбійного нападу на мешканця Кременчука. Під час проведення 26 березня санкціонованих обшуків за місцем мешкання членів злочинної групи, а також в камері для утримання ув’язнених, слідчими, під процесуальним керівництвом прокуратури, вилучено ряд речових доказів, що підтверджують участь спільників у вчиненні тяжких злочинів. Серед вилученого – майно потерпілого, зброя, мобільні телефони тощо».

Наразі трьом особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 189 (Вимагання) і частиною 3 статті 187 (Розбій) Кримінального кодексу України та вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів. У рамках кримінального провадження тривають слідчі дії. У разі доведення судом вини підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. // Кременчук Оперативний