Затримали жінку, яка на Житомирщині вербувала неповнолітніх дівчат для порнозйомок

11 березня оперативники карного розшуку ГУНП Житомирщини затримали у м. Києві 58-річну жінку. Вона обгрунтовано підозрюється у протиправних діях відносно дівчат 14-15 років.

Жінка тривалий час переховувалась від органів досудового розслідування, оскільки за скоєні тяжкі злочини їй загрожує до 15 років ув’язнення.

Слідчі Слідчого управління ГУНП в області у ході досудового розслідування встановили причетність підозрюваної до вербування навесні 2016 року кількох жительок м. Овруча для порно фотосесій.

Жінка була обізнана з матеріальними труднощами у родинах дівчат і, використовуючи їх уразливий стан та обіцяючи гарні заробітки, спонукала до участі у зйомках. Таким чином, троє юнок, віком 14-15 років, були втягнуті у виготовлення дитячої порнографії.

Злочинну діяльність фотостудії поліцейські припинили у 2017 році, тоді ж жінці було оголошено про підозру у вчиненні кримінальних діянь, передбачених ч. 3 ст. 149 (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України. Щоправда, процесуальні дії довелось проводити заочно, оскільки підозрювана переховувалась. Відтак її оголосили у розшук.

Її місце перебування було встановлено та 11 березня оперативники кримінальної поліції ГУНП Житомирщини затримали підозрювану на одній з вулиць столиці. Жінку доставили до обласного главку.

Наразі слідчі Слідчого управління у рамках ст. 191 (Дії уповноважених службових осіб після затримання на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання) Кримінального процесуального кодексу України вирішують питання про обрання жінці запобіжного заходу.

Відповідно до законодавства України за скоєне вербування малолітніх з використанням обману та їх уразливого стану їй може загрожувати позбавлення волі на термін від 8 до 15 років. // dks.com.ua