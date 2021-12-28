Затримано харків’янина, який молотком забив до смерті сусідку

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова затримано 59-річного харків’янина за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Ігор Білодід, досудовим розслідуванням встановлено, що між чоловіком та його 73-річною сусідкою, які проживають по пров. Рудничному у м. Харкові, систематично виникали конфлікти.



Ввечері 27 грудня 2021 року 59-річний чоловік прийшов до літньої жінки з молотком та наніс їй близько 10 ударів в область голови, від яких вона померла на місці.

Харків’янина затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру затриманому та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування проводять слідчі відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури