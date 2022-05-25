Затримано кримінального «авторитета», який «наглядав» за Чорноморськом

Після арешту попередника неформальні кримінальні владні повноваження на території міста взяв на себе 31-річний місцевий житель, за плечима якого ряд тяжких злочинів, зокрема замах на вбивство та спричинення тілесних ушкоджень.

Встановлено, що молодик, маючи підтримку представників вищої ланки кримінальної ієрархії, координував та провадив злочинну діяльність у своєму місті. Також він утримував так званий «злодійський общак», куди надходили кошти від пограбувань, розбійних нападів, крадіжок та інших злочинів.

Детективи Слідчого управління ГУНП в Одеській області за оперативної підтримки співробітників Служби безпеки України та процесуального керівництва обласної прокуратури довели, що «наглядач» за Чорноморськом залучив чотирьох підпорядкованих йому осіб, щоб «вибити» 5500 доларів США уявного боргу з жителя Одеси. Спільники схопили чоловіка біля його дому, заштовхали в автомобіль і утримували в неволі під тиском фізичного насильства. А зрозумівши, що більше 5000 гривень та 100 доларів, які були при жертві, вони не отримають, відібрали, що було, і поїхали.

Справи фігурантів уже розглядаються в суді. Їхньому ж лідеру за результатами досудового розслідування вчора оголосили підозру в умисному поширенні в суспільстві злочинного впливу (ч.1 ст.255-1 Кримінального кодексу України), організації незаконного позбавлення волі, вчиненого з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб (ч.3 ст.27, ч.2 ст.146 ККУ) та організації пограбування, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч.3 ст.27, ч.2 ст.186 ККУ).

Підозрюваний затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За скоєне правопорушнику може загрожувати до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Національна поліція України