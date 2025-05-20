Затримана організатора та двох учасників злочинної групи, що налагодили виробництво та збут психотропів на території столиці
Поліція Києва затримала організатора та двох учасників злочинної групи, що налагодили виробництво та збут психотропів на території столиці. Дохід від діяльності синдикату становив понад 20 мільйонів гривень.
У ході реалізації кримінального провадження оперативники Управління по боротьбі з наркозлочинністю столичного главку спільно з працівниками слідчого відділу Солом’янського управління поліції з залученням аналітиків кримінального аналізу та за силової підтримки спецпризначенців полку № 1 затримали трьох членів організованої злочинної групи, що займалися виготовленням та розповсюдженням психотропів на території столиці.
Організатором виявився 34-річний мешканець Київщини, який влаштував у своєму помешканні нарколабораторію з виготовлення психотропної речовини «амфетамін». Також, правоохоронці затримали двох його спільників – жителів Київської області, віком 29 та 34 років.
З’ясовано, що збут психотропів відбувався на території Києва шляхом передачі з руки в руки, а також за допомогою поштових відправлень, в тому числі через інтернет-платформу з розповсюдження наркотиків.
Під час санкціонованих обшуків за місцями мешкання, в підсобних приміщеннях та в транспортних засобах фігурантів поліцейські вилучили 1,4 кг амфетаміну та близько 90 кг прекурсорів, а також лабораторне обладнання – змішувачі, пристрої для подрібнення тощо. Окрім того, з у фігурантів вилучили зброю, три автомобілі, гроші, ноутбуки, мобільні телефони та інші речі.
Орієнтовний дохід зловмисників від збуту психотропів становив понад 20 млн гривень.
Правоохоронці встановлюють й інших учасників оборудки, яких, за даними слідства, не менше восьми. Наразі йде робота над доказовою базою і збором усієї інформації щодо діяльності угруповання.
Фігурантам вручені підозри за ч. 2, ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також за ч. 2 ст. 311 ККУ – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів.
Всім трьом правопорушникам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Згідно кваліфікованих їм статей ККУ, ділки можуть провести тривалий строк за ґратами – до 12 років.
Відділ комунікації поліції КиєваTweet