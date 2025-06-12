Затримано двох гастролерів–наркоділків, які збували психотропи у столиці

Двоє юнаків декілька днів тому приїхали з Одеси до Києва, де винайняли квартиру та зайнялися збутом заборонених речовин. Правоохоронці затримали зловмисників, коли вони саме розкладали пакунки з «товаром». Слідчі вилучили у них психотропи на понад 250 000 гривень.

Наркодилерів затримали працівники Управління боротьби з наркозлочинністю главку поліції Києва на одній з вулиць Дніпровського району коли вони саме робили закладки з психотропами. Правоохоронці встановили, що ділки збували психотропну речовину альфа-PVP та встигли закласти близько 30 пакунків з товаром. Слідчі вилучили заборонені речовини, а також вилучили з сумок фігурантів близько 80 «закладок», підготовлених для збуту.

Наркоторговцями виявилися 20-річний уродженець Одещини та 21-річний донеччанин, які декілька днів тому приїхали до Києва з Одеси та винайняли квартиру. Встановлено, що юнаки працювали так званими «кур’єрами» в інтернет-наркокрамниці, а в столицю приїхали на «гастрольні заробітки».

Під час обшуку орендованої квартири фігурантів правоохоронці вилучили ще близько 600 грамів альфа-PVP, ціна якого, за цінами «чорного» ринку, може становити 250 000 гривень.

Фігурантів затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі, слідчі оголосили їм про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Підозрюваним загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва