Поширення злочинного впливу та виконання злочинів на замовлення: у Запоріжжі кримінальному «авторитету» повідомили підозру

Маючи «авторитет» у кримінальному середовищі, він організував діяльність угруповання. Його учасники «спеціалізувалися» на виконанні злочинів на замовлення та «кришуванні» наркобізнесу.

Задокументували протиправну діяльність злочинної групи оперативники управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області та слідчі відділу поліції №4 Запорізького районного управління. За даними правоохоронців, організував діяльність угруповання 57-річний так званий «кримінальний авторитет». Маючи за плечима кілька термінів за вчинення особливо тяжких злочинів, він підібрав учасників злочинної групи серед раніше засуджених осіб. Угруповання «спеціалізувалося» на «кришуванні» наркобізнесу та виконанні злочинів на замовлення, зокрема вимаганні.

На підставі отриманих доказів так званому «кримінальному авторитету» було повідомлено підозру за поширення злочинного впливу (ч. 1 ст. 255-1) та незаконні операції зі зброєю (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України). Раніше лідер угруповання та троє його учасників отримали підозру за фактом вимагання та заволодіння авто (ч. 4 ст. 189 та ч. 3 ст. 289 КК України).

За вказівкою свого лідера підозрювані вимагали від мешканця Запоріжжя 1 500 доларів США та 10 000 гривень неіснуючого боргу. Щоб змусити потерпілого віддати «борг», спочатку погрожували фізичною розправою, а потім вдалися до більш радикальних дій — побили та незаконно заволоділи його транспортним засобом.

Також лідер угруповання є підсудним у справі про викрадення людини. Разом зі спільником вивезли потерпілого за межі міста, били, щоб отримати 100 000 гривень. Від отриманих травм потерпілий помер. Щоби приховати сліди злочину, вони завернули тіло у килим та скинули в озеро.

Наразі так званий «кримінальний авторитет» та двоє членів угрупування перебувають під вартою, ще один фігурант — під цілодобовим домашнім арештом. Підозрюваним може загрожувати до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Шевченківська окружна прокуратура міста Запоріжжя.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України