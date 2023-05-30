Затримано інформатора російського ГРУ, який шпигував за Силами оборони на Донбасі

Служба безпеки затримала на Донеччині ще одного інформатора головного управління генерального штабу зс рф (більш відомого як ГРУ).

Він збирав для окупантів розвіддані про місця дислокації та шляхи переміщення Сил оборони в районах Слов’янська, Лиману та Миколаївки.

Особливу увагу приділяв маршрутам руху українських військових колон, які переправлялись через р. Сіверський Донець у напрямку Бахмута.

Також зловмисник передавав агресору координати місцевих заводів та залізничної інфраструктури.

Розвідінформація потрібна була загарбникам для підготовки повітряних ударів по українських об’єктах, у тому числі із використанням дронів.

За матеріалами слідства, ворожим поплічником виявився мешканець звільненого Лиману, якого дистанційно завербувала російська воєнна розвідка.

Для передачі розвідданих він перебував «на зв’язку» з розвідником штурмового батальйону спецназу ГРУ та навідником танкової роти ворожої тактичної групи «Купол».

Встановлено, що комунікацію підтримували через заборонену соцмережу «Одноклассники».

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за вчинений злочин.

Фігурант перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Служба безпеки України