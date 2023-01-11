Затримано мешканця Слов’янська, який пограбував підлітків, погрожуючи гранатою

Зловмисник під погрозою застосування гранати відібрав у двох неповнолітніх хлопців телефони і гроші. Протягом години оперативники розшукали нападника та вилучили речові докази злочину.

До поліції Слов’янська надійшло повідомлення про розбійний напад біля крамниці. Двоє 17-річних хлопців повідомили, що невідомий чоловік, погрожуючи вибухом, заволодів їхніми смартфонами й гаманцем із грошима.

Співробітники карного розшуку впродовж години встановили зловмисника та затримали його на одній з вулиць. Слідчо-оперативна група вилучила у правопорушника гранату РГМ і майно потерпілих. Боєприпас направлено на експертизу, наразі встановлюється його походження.

Затриманим виявився 28-річний місцевий мешканець, раніше судимий за незаконне заволодіння автотранспортом. Чоловіка поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Нападнику повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 187 «Розбій» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.

Краматорське районне управління поліції Донецької області