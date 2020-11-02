В Подмосковье застрелили из арбалета российского «колбасного короля»
В воскресенье, 1 ноября, в Подмосковье был убит российский бизнесмен Вячеслав Маругов, владелец «Мясной империи»
Об этом сообщает Telegram-канал Lshot.
Трагедия случилась в деревне Аносино под Истрой на территории собственного участка «колбасного короля».
По данным информированного источника, когда Маругов и его сожительница были в бане, к ним ворвались два человека в масках. Связали обоим руки и начали угрожать арбалетом и ружьем.
После этого выстрелили в грудь бизнесмену. В этот же момент девушка, развязав веревку, выпрыгнула в окно и убежала к соседям вызывать полицию.
Убийцы сбежали с места преступления на легковом автомобиле с закрытыми полиэтиленом номерами.
Сотрудники патрульно-постовой службы настигли убийц в километре от места совершения преступления, но им удалось скрыться в лесополосе.
Полиция возбудила уголовное дело по статье «Убийство». // Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»