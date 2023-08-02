Затримано організаторів мережі борделів у Харкові

Поліцейські викрили шістьох місцевих мешканців у створенні та утриманні місць розпусти та втягненні осіб у заняття проституцією.

Під час проведення спільної спецоперації оперативники Департаменту міграційної поліції спільно з внутрішньою безпекою та слідчими поліції Київщини встановили учасників злочинної організації, які налагодили діяльність так званих салонів з надання інтимних послуг.

Інтимний «бізнес» організував місцевий мешканець, який безпосередньо відповідав за діяльність мережі борделів та фізичну охорону. А його найближчими помічницями були двоє харків’янок: вони забезпечували адміністративну діяльність місць розпусти, їх рекламу, а також приймали «замовлення». Окрім того, до складу злочинної організації охоронці, які також відповідали за відкриття на підставних осіб банківських рахунків та за трансфер повій до клієнтів. Загалом у борделях працювало 20 повій.

Борделі зловмисники розміщували у звичайних квартирах, а замовлення на сексуальні послуги приймали через месенджер «Telegram». Година послуг повії коштувала клієнту 150 доларів США, ніч – до 800 доларів США. При цьому повії надавали сексуальні послуги у борделях та виїжджали на виклики. 50% заробітку вони залишали собі, решту – віддавали організаторам.

За фізичної підтримки відділу швидкого реагування правоохоронці провели у фігурантів низку санкціонованих обшуків. У результаті вилучили готівку, мобільні телефони, банківські карти, холодну зброю, елітні авто.

У порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України затримано шестеро осіб, у тому числі організатора. Фігурантам уже оголошено про підозру за ч. 2 ст. 302 (Створення або утримання місць розпусти і звідництво), ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або примушування чи втягнення до заняття проституцією) та ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) Кримінального кодексу України.

Національна поліція України