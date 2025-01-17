Затримано перебіжчика, який працював на окупантів у Херсоні та ледь не потрапив на службу в ЗСУ

Працівники ДБР у співпраці з СБУ затримали та повідомили про підозру жителю Херсона, який під час окупації міста працював на загарбників у захопленій колонії, а потім ледь не потрапив на службу до ЗСУ.

На співпрацю з окупантами чоловік пішов у червні 2022 року. Він влаштувався на роботу в захоплену загарбниками колонію, отримавши посаду кінолога. Фігурант служив окупаційній владі до звільнення Херсону, за що отримував зарплатню в рублях.

Після звільнення міста перебіжчик вирішив залишитися на підконтрольній Україні території та причаївся, а згодом потрапив до ЗСУ.

ДБР викрило та затримало перебіжчика до того, як він почав повноцінну службу. Йому повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 ККУ).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Суд обрав фігуранту запобіжний захід – тримання під вартою без можливості внесення застави.

Процесуальне керівництво здійснює Херсонська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Державне бюро розслідувань

