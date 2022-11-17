Затримано посадовців митного посту «Тиса», які вимагали в автоперевізника хабарі за прискорення оформлення багажу пасажирів

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора під час одержання неправомірної вигоди затримано начальника митного посту «Тиса» Закарпатської митниці та його заступника (ст. 368 КК України).

За даними слідства, у вересні 2022 року начальник митного поста та його заступник, діючи за попередньою змовою вимагали від представника суб’єкта господарювання систематично надавати їм неправомірну вигоду за прискорення митного оформлення багажу пасажирів.

Сума хабара розраховувалася з урахуванням попередньо отриманих смс-повідомлень перевізника щодо ваги товару, який перевозився пасажирами, та складала 300-500 євро з кожного автобусу. Таким чином загалом вони отримали 10 600 євро.

Правоохоронці затримали їх під час одержання чергової частини неправомірної вигоди – 7500 євро.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління ДБР за оперативного супроводу Головного оперативного управління ДБР.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора