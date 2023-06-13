Затримано псевдоправоохоронця та його спільницю, які вимагали у директорки дитсадка $50 тис. за «непритягнення до кримінальної відповідальності»

Прокурорами Київської міської прокуратури спільно з оперативниками Київського міського управління ДВБ НП України затримано двох громадян, які намагались обманом заволодіти грошовими коштами директора дитячого садка нібито за вирішення проблем із правоохоронними органами (ч. 3 ст. 190 КК України).

У лютому поточного року столичні правоохоронці викрили чотирьох виховательок корекційного дитячого садка у застосовуванні фізичного насилля до дітей. За цим фактом їм було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 127 КК України (катування).

У подальшому до директора згаданого дитячого закладу звернулися чоловік та жінка з вимогою передати їм 50 тис. доларів США за непритягнення керівниці до кримінальної відповідальності за дії, вчинені її підлеглими.

Особами, які вимагали кошти, виявилися 32-річна мешканка міста Києва та 29-річний уродженець Хмельниччини, який видавав себе за працівника поліції.

Вказані особи залякували директорку дитячого закладу, стверджуючи, що вона також неодмінно буде притягнута до кримінальної відповідальності у разі відмови передати грошові кошти «правоохоронцям».

Після цього упродовж місяця вказані особи обманом та погрозами схиляли директорку дитячого садка до передачі грошових коштів.

Під час передачі та одержання частини обумовленої суми у розмірі 340 тис. гривень вказаних осіб затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Як виявилося, затриманий чоловік вже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців та перебував у розшуку за обвинуваченням у зґвалтуванні.

Наразі обом затриманим особам повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи: чоловіку – у вигляді тримання під вартою, жінці – домашній арешт.

Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Київська міська прокуратура