Затримано резидента ФСБ, який створив власну мережу інформаторів у Херсоні

Контррозвідка Служби безпеки провела багатоетапну спецоперацію із викриття агентурної мережі фсб у Херсоні. У результаті вдалося затримати резидента російської спецслужби (прим., – за військовою термінологією – це агент, який вербує і дає завдання іншим агентам), що тримав «на зв’язку» до 10 інформаторів у регіоні.

За матеріалами справи, всі вони були місцевими жителями, які підтримували збройну агресію рф проти України.

Завдання цієї агентурної мережі полягало у передачі до рф актуальної інформації про підрозділи ЗСУ у прифронтових районах Херсонської області.

Зокрема, інформатори намагалися виявити можливі бойові позиції реактивних систем залпового вогню «Град» та іноземних гаубиць М777.

Усі зібрані дані вони мали передавати резиденту, а той мав надсилати їх своєму куратору з фсб.

Співробітники СБУ своєчасно викрили мережу і затримали її керівника «на гарячому» під час спроби передачі інформації агресору.

За даними слідства, затриманим агентом фсб виявився місцевий житель, що потрапив у поле зору російської спецслужби ще на початку «нульових». Тоді він часто приїздив до рф у власних справах.

Згодом на нього вийшов представник фсб і запропонував негласну співпрацю.

Для «переконливості» своїх намірів російська спецслужба навіть видала своєму резиденту так звану «перепустку» для безперешкодного пересування по території країни-агресора.

Ще до початку повномасштабного вторгнення рф він повернувся в Україну і влаштувався в одну із приватних охоронних фірм у Херсоні.

Після 24 лютого 2022 року на зв’язок з ним дистанційно вийшов представник фсб і визначив основні завдання у війні проти України.

Під час обшуків у зрадника виявлено засоби комунікації, через які він контактував з агресором.

Також у нього вилучено:

​пістолет;

використані гільзи;

​російське «посвідчення».

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення. Наразі тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх учасників інформаторської мережі, якою він керував.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Чернівецькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України