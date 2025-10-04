Затримано жителя Одеського району, який забив до смерті співмешканку

Потерпіла померла вдома через травми, яких зазнала від чоловіка під час сімейної сварки. Йому загрожує до 10-ти років ув’язнення.

Подія сталася декілька днів тому ввечері в одному з сіл Красносільської громади. До поліції звернулась місцева жінка з повідомлення про те, що померла її 44-річна сусідка. Прибувши на місце події, медики констатували смерть жінки, а слідчі направили тіло на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Попередньо, вона померла від травм голови.

Поліцейські провели низку слідчо-оперативних заходів і встановили, що трагічній події передувала побутова сімейна сварка, що відбулася на приватному подвір’ї. Чоловік вдарив співмешканку рукою по голові, від чого жінка впала. На ранок зловмисник виявив потерпілу без ознак життя, і повідомив про її раптову смерть сусідці.

Зізнався у скоєному правопорушник вже під час спілкування зі слідчими. До того ж, він раніше притягувався до кримінальної відповідальності за домашнє насильство та умисне спричинення тілесних ушкоджень співмешканці, і загалом відбув у місцях позбавлення волі понад два роки і звільнився лише в липні цього року.

Поліцейські затримали фігуранта у процесуальному порядку і на підставі зібраних доказів повідомили йому про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілої. Згідно з ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України, йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває. Процесуальне керівництво у справі здійснює Доброславська окружна прокуратура.

Одеське районне управління поліції № 2