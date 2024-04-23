Завдали мільйонних збитків сфері оборони: на Чернігівщині повідомили про підозру членам ОЗГ

Поліцейські викрили керівників квартирно-експлуатаційного відділу одного з військових гарнізонів Чернігівщини, які організували схему привласнення бюджетних коштів на закупівлі матеріальних цінностей для військових частин за завищеними цінами. Внаслідок незаконних дій організованого злочинного угруповання сфера оброни зазнала мільйонних збитків.

Слідчі Головного управління Нацполіції в Чернігівській області у взаємодії з оперативниками регіонального Управління стратегічних розслідувань встановили, що начальник паливної групи та начальник паливного складу разом зі спільником – приватним підприємцем – організували та реалізували злочинну схему на заготівлі твердого палива (дров).

Зловмисники діяли у складі організованої групи та виконували кожному відведену роль. Вони підробили офіційні документи, зокрема товаро-транспортні накладні та видаткові накладні про поставку дров. Фактично ж, дрова поставлені не були, а бюджетні кошти перераховувались на рахунки підприємця.

В результаті протизаконних дій організованого злочинного угруповання безпідставна переплата коштів з бюджету за паливо перевищила 1 мільйон 628 тисяч гривень.

Також слідство встановило, що начальник цього квартирно-експлуатаційного відділу здійснив закупівлю дров за завищеними цінами. Внаслідок незаконних дій посадовця втрати бюджету, спрямованого на оборону, перевищили 2 мільйони 640 тисяч гривень. Військовому чиновнику вже повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем, вчиненому з метою одержання неправомірної вигоди для іншої особи, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам (ч. 2 статті 364 Кримінального кодексу України).

Також слідчі поліції Чернігівщини за погодженням з прокурором Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону повідомили про підозри членам ОЗГ.

Начальнику начальнику паливного складу та начальнику паливної групи військового гарнізону повідомлені підозри:

у службовому підробленні (ч.1 статті 366 ККУ);

у привласненні, розтраті майна, вчиненому у складі організованої групи (ч. 5 статті 191 ККУ).

Приватного підприємця підозрюють у підробленні офіційних документів (ч. 3 статті 358 ККУ) та у привласненні, розтраті майна, вчиненому у складі організованої групи (ч. 5 статті 191 ККУ).

За найтяжчою зі статтей зловмисниками загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нині поліція перевіряє інших посадовців на причетність до злочинної діяльності організованої групи.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області