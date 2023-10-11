Завербованого спецагента РФ засудили за вбивство колишнього військового у Рівному

Прокурори Рівненської обласної прокуратури в суді довели вину жителя Маріуполя, якому інкримінували умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів, на замовлення, за попередньою змовою групою осіб, а також незаконне поводження зі зброєю (п. п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).

Вироком Рівненського міського суду чоловіка засуджено до 11 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Прокурор довів, що засуджений зі спільником були завербовані представниками фсб рф та у 2016 році отримали завдання за грошову винагороду вбити рівнянина, колишнього військовослужбовця ЗСУ.

Кілька місяців чоловіки готували вбивство, а 16 вересня того ж року реалізували узгоджений план.

Засуджений стежив під будинком в Рівному та дав знати про прихід жертви. Коли чоловік зайшов у під’їзд, спільник здійснив у нього 8 пострілів та ще кілька разів ударив пістолетом по голові. Зброю із глушником та вісім гільз виявили біля вбитого.

Після злочину вони втекли до росії, де отримали за виконане замовлення 2000 доларів США та 300 000 російських рублів.

У суді чоловік своєї вини у вбивстві не визнав. Згідно з вироком суду він також має сплатити дружині загиблого 500 000 грн моральної шкоди.

Вирок ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його до апеляційного суду.

Його спільника теж вже засуджено за вбивство та державну зраду. Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі.

Офіс Генпрокурора