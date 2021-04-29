Завершено досудове розслідування за фактом розкрадання природного газу більш ніж на ₴4 мільйони

Керівнику одного з комерційних підприємств поліцейські вручили підозру за незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення – 880 тисяч метрів кубічних природного газу. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що у 2016 році на Львівщині керівник одного з комерційних підприємств за відсутності передбаченого законом дозволу та без сплати встановлених загальнообов’язкових платежів здійснив видобування корисних копалин загальнодержавного значення – природного газу обсягом понад 880 тис. метрів кубічних. Своїми діями зловмисник завдав державі збитки на суму понад 4,3 млн гривень. Надалі незаконно добуті корисні копалини були реалізовані на території України.

У грудні 2020 року поліцейські повідомили зловмиснику про підозру.

Наразі слідчі управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора завершили досудове розслідування в кримінальному провадженні, відкритого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Йдеться про факт незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення, вчинення правочинів з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинених у великому розмірі та умисного ухилення від сплати обов’язкових платежів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненому службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Зловмиснику може загрожувати до восьми років позбавлення волі.

Управління комунікації Національної поліції України

за матеріалами Головного слідчого управління