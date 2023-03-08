Завершено розслідування щодо трьох податківців, які допомагають ворогу відбирати гроші у населення

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо трьох працівників податкової служби з міста Кам’янка-Дніпровська Запорізької області, які допомагають окупантам відбирати гроші у населення на тимчасово окупованих територіях України.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Після захоплення частини Запорізької області троє працівників податкової служби зрадили присязі та добровільно перейшли на бік ворога. Вони брали участь у незаконному створенні так званої «Каменка-Днепровской налоговой инспекции».

Двоє фігурантів відповідали за перереєстрацію за російським законодавством місцевих підприємств та підприємців. Також вони збирали податки на користь окупаційної влади.

Ще одна обвинувачена, колишня старша державна інспекторка податкової інспекції, наполегливо агітувала підприємців Кам’янка-Дніпровська отримувати паспорта рф та відкривати рахунки в російських банках. Також вона вела облік та диференціацію платників, контролювала своєчасність сплати податків до «каси» окупантів.

Наразі фігуранти переховуються на тимчасово окупованій території та досі прислужують загарбникам.

Вони обвинувачуються у державній зраді (2 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацію майна.

Процесуальне керівництво здійснює Запорізька обласна прокуратура.

ДБР