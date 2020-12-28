Завершено слідство у справі стосовно посадовця ДФС, викритого на одержанні $50 тис. хабаря

За процесуального керівництва прокурорів #САП детективами #НАБУ завершено досудове розслідування у справі стосовно керівника слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби однієї з областей та його спільника, підозрюваних в одержанні 50 тис. доларів США неправомірної вигоди.

Наразі матеріали справи відкрито підозрюваних та їхнім захисникам для ознайомлення.

Як вже повідомлялось, вказаних осіб 7 квітня 2020 року було викрито детективами #НАБУ спільно з ГУ внутрішньої безпеки ДФС України за процесуального керівництва прокурорів САП одразу після одержання ними 50 тис. дол. США неправомірної вигоди.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадовець фіскальної служби вимагав та отримав через адвоката-посередника неправомірну вигоду від засновника приватної компанії за прийняття рішення у кримінальному провадженні на користь його фірми.

Дії осіб кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Зауважимо, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура