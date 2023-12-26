Заволоділи квартирою пенсіонера за підробленими документами – у столиці затримано двох шахраїв

За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури міста Києва викрито та повідомлено про підозру двом чоловікам за фактом незаконного заволодіння шляхом обману квартирою у Солом’янському районі столиці вартістю близько 1,5 млн грн (ч. 5 ст. 190 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, підозрювані розробили схему шахрайського заволодіння квартирою пенсіонера, шляхом використання підроблених документів та оформлення і посвідчення договору купівлі-продажу у нотаріуса.

За протиправною схемою один із підозрюваних, використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім’я дійсного власника квартири мав зіграти роль продавця квартири, а інший виступав покупцем.

Перебуваючи у нотаріуса зловмисники зімітували процес укладання угоди та використали підроблений паспорт на ім’я дійсного власника квартири, після чого нотаріус склав та посвідчив договір купівлі-продажу вказаної квартири.

Після укладення договору, з метою заміни замків вхідних дверей до квартири фігуранти залучили майстра, пред’явивши останньому документи про право власності на квартиру.

Зловмисників затримали в порядку ст. 208 КК України.

У ході обшуків за місцями їх проживання виявлено та вилучено оригінали документів на квартиру.

Наразі чоловікам повідомлено про підозру та одному з них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, іншому – домашній арешт.

Досудове розслідування триває.

Заходи з викриття схеми проводилися прокурорами спільно зі слідчими СВ Солом’янського управління поліції ГУ НП в м. Києві.

Київська міська прокуратура