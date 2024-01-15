Заволоділи нерухомістю у столиці, вартістю ₴64 млн.: у Києві судитимуть членів ОЗГ

Спільники незаконно привласнили сім об’єктів нерухомого майна держпідприємства у Голосіївському районі столиці. Дев’ятьом особам, серед яких – службовці державного та комунального підприємств, слідчі повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, а обвинувальний акт скерували до суду.

Нагадаємо, членів угруповання викрили співробітники Голосіївського управління поліції спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань в м. Києві за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури у липні минулого року.

Встановлено, що службові особи, вступивши у злочинну змову, здійснили дії, які були направлені на відчуження державного майна у приватну власність. Підозрювані оформлювали право власності на сім об’єктів нерухомості шляхом створення фіктивних інвестиційних договорів та інших документів. Роль інвесторів виконували підставні особи. Частина нерухомості оформлювалася на одного з організаторів «схеми».

Відповідно до фіктивних договорів, об’єкти та навколишня територія мали б відремонтуватися, а 5% від вартості робіт відраховували у державний бюджет. Натомість подібні роботи не проводили, а підроблені договори не відповідали встановленим законодавством вимогам. У результаті збитки від такої оборудки становлять 64 млн. грн.

Дев’ятьом учасникам організованої групи повідомили підозри за низкою статтей Кримінального кодексу України:

– ст. 190 (Шахрайство);

– ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);

– ст. 365-2 (Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги)

– ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї)

– ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом)

Нині слідчі скерували обвинувальний акт до суду. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – позбавлення волі на строк до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва