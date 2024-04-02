Заволодіння ₴17 млн. на ремонті «Бориспільського експресу» – п’ятий фігурант справи постав перед судом

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно директора підприємства.

Йому інкриміновано заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, службове підроблення, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, та колабораційну діяльність (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Слідством встановлено, що службові особи Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» спільно з директором товариства упродовж 2019–2020 років організували схему заволодіння коштами компанії. Діючи у складі організованої злочинної групи, вони пролобіювали перемогу підконтрольного товариства в процедурах відкритих торгів на закупівлю послуг з капітального ремонту обладнання «Бориспільського експресу».

При цьому капітальний ремонт обладнання рейкових автобусів PESA було здійснено із використанням вживаних запчастин неналежної якості та за цінами, що перевищують ринкові.

Таким чином організована група осіб заволоділа коштами Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» у сумі 17 млн грн, виділеними на ремонт обладнання рейкових автобусів.

В подальшому ці кошти члени організованої групи легалізували, придбавши нерухомість, транспортні засоби та перевівши їх у готівку.

Після вчинення злочину директор товариства виїхав на територію тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, де за законодавством рф зареєстрував ряд юридичних осіб, які наразі провадять господарську діяльність, сплачуючи податки до бюджету держави-агресора.

З метою забезпечення конфіскації на майно обвинуваченого накладено арешт.

Раніше до суду скерували обвинувальний акт стосовно чотирьох посадовців Укрзалізниці, які обвинувачуються у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та підробленні офіційних документів (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України).

Досудове розслідування здійснювалося Головним слідчим управлінням Нацполіції України за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора