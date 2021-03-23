Заволодіння понад ₴1,5 млн.: поліцейські затримали зловмисницю

Зловживаючи службовим становищем, жінка заволоділа понад 1,5 млн гривень.

У місті Кагарлик, під час несення служби, співробітники відділення поліції №1 Обухівського районного управління поліції виявили 54-річну жінку, яка з минулого року перебувала в загальнодержавному розшуку.

Жінку розшукували правоохоронці Харківщини за скоєння злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (Заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Зловмисницю затримано та передано ініціаторам розшуку.

Відділ комунікації поліції Київської області