За розтрату ₴300 тис. бюджетних коштів на будівництві мережі теплопостачання військової частини судитимуть депутата ОПЗЖ

За процесуального керівництва Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя до суду скеровано обвинувальний акт відносно депутата облради від партії «Опозиційна платформа – За життя». Йому інкримінують розтрату майна, вчиненого у великих розмірах, та службове підроблені (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

Розслідуванням встановлено, що у жовтні 2019 року між держпідприємством та товариством, посаду директора якого на той час обіймав депутат, укладено договір про будівництво внутрішньомайданчикових мереж теплопостачання на території однієї з військових частин іншої області.

Підозрюваний, розуміючи, що на території військового об’єкту укладено труби гіршої якості та значно дешевші, ніж за договором, а обсяг робіт згідно з договірними умовами фактично не виконаний, підписав документи з недостовірними даними про їх завершення. Такі дії стали підставою для незаконного перерахування майже 300 тис грн бюджетних коштів на рахунок підрядної організації та спричинили Міністерству оборони України шкоду.

Досудове розслідування здійснювали слідчі відділу поліції № 2 Запорізького районного управління Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура