Заволодіння понад 135 тис. грн. — судитимуть касира ломбарду

За погодженням з Харківською місцевою прокуратурою № 2 до суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишньої службовиці одного з ломбардів м. Харкова за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно, та складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 2, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Як повідомив керівник місцевої прокуратури Едуард Новіков, досудовим розслідуванням встановлено, що касир-експерт одного з ломбардів м. Харкова, починаючи з лютого 2020 року, виготовляла договори про надання фінансового кредиту від імені клієнтів про нібито передачу металевих виробів під виглядом виробів з дорогоцінних металів.

Жінка умисно вносила завідомо неправдиві відомості щодо надання кредиту, після чого підробляла підписи клієнтів ломбарду.

Маючи доступ до грошових коштів, які знаходились у касі ломбарду, обвинувачена заволоділа понад 135 тис. грн.

Досудове розслідування здійснювало СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — СПП Київського ВП ГГУНП в Харківській області.

Санкція статей передбачає покарання у виді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури