Заява МВС щодо рішення РНБО про санкції відносно лідерів організованих злочинних угруповань

В Україні п’ятий рік поспіль зберігається тенденція зменшення рівня злочинності. Але існують окремі групи людей, які мають колосальний вплив на криміногенну картину та дестабілізацію політичної і соціально-економічної ситуації в країні.

Це — «вори в законі» та лідери організованих злочинних угруповань.

Саме вони контролюють більшість фактів викрадення автотранспорту, квартирні крадіжки та інші системні та масові злочини проти власності українців.

Але особливо небезпечним для нацбезпеки є той факт, що так звані «вори в законі» намагаються впливати і на політичні процеси, встановлюючи корумповані зв’язки з представниками органів державної влади, місцевого самоврядування з судами.

За попередніми даними, наразі у світі налічується 557 «ворів в законі», значна кількість з яких мають стійкі кримінальні зв’язки зі злочинним середовищем в Україні та використовують їх задля дестабілізації криміногенної обстановки в країні.

На 1 січня 2020 року на території України знаходилось «34 злодії в законі».

За останній час завдяки злагодженій роботі правоохоронців їх кількість скоротилась майже вдвічі, з яких:

— двоє перебувають в СІЗО та установах виконання покарань;

— один під домашнім арештом;

— один в пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні.

Щоб повністю викорінити це явище з нашої території, потрібна державна воля та єдина державницька позиція нетерпимості до кримінальних елементів, які загрожують безпеці України та її громадян.

І така воля зараз – є!

Сьогодні на засідання РНБО, за поданням Кабінету Міністрів було прийнято рішення про введення санкцій відносно лідерів організованих злочинних угруповань — так званих «злодіїв в законі».

Згідно з сьогоднішнім рішенням РНБО — 557 «злодіям в законі» та 111 кримінальним авторитетам які є іноземними громадянами буде заборонено в’їзд в Україну та зупинено оформлення будь яких дозвільних документів на право перебування в країні.

Кримінальні авторитети та злодії в законі – іноземні громадяни які зараз ще залишились на території України будуть примусово видворені за межі країни в найкоротші обумовлені Законом терміни.

Також будуть заморожені їх активи та заборонена будь-яка економічна діяльність на території нашої країни.

Кримінальні авторитети та злодії в законі які є громадянами України будуть притягатись до відповідальності згідно з кримінально-процесуальним законодавством.

Це рішення РНБО є продовженням виваженої та продуманої державної політики Президента, Кабінету Міністрів та Парламенту, а також відображенням волі українського народу на безпечне життя без панування організованої злочинності.

Рішення РНБО також суттєво вплине на зниження рівня злочинності в багатьох сферах життя суспільства, зробить країну більш безпечною та стабільною.

Ще одним важливим кроком у боротьбі з залишками організованої злочинності стане створення разом з Міністерством юстиції єдиної пенітенціарної установи, де будуть утримуватись ті злодії в законі та кримінальні авторитети, які вже засуджені судом.

Там де для них буде виключена будь-яка можливість порушення режиму виконання покарань.

Всі ці рішучі кроки влади спрямовані лише на одну ціль — українці будуть відчувати себе захищеними від організованої злочинності.

Департамент комунікації МВС України