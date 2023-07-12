Зберігав, виготовляв та розповсюджував порно, зокрема і дитяче – чоловіка ув’язнено на 9 років

За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Київської обласної прокуратури суд визнав чоловіка винним у виготовленні, зберіганні та розповсюдженні зображень порнографічного характеру, а також дитячої порнографії (ч. 1 ст. 301, ч. 1, 2, 3, 4 ст. 301-1 КК України).

Вироком суду його засуджено до 9 років позбавлення волі.

Встановлено, що впродовж листопада 2022 – березня 2023 років мешканець Одеської області завантажив на мобільний телефон фото та відеофайли порнографічного характеру, в тому числі дитячу порнографію. Це підтверджено висновками відповідних експертиз.

Крім того, він розповсюдив 59 відеофайлів дитячої порнографії користувачам мережі інтернет. Також зробив на власний телефон порнографічне зображення, яке надіслав мешканці Київської області.

Вказаний громадянин повністю визнав свою вину у скоєнні інкримінованих йому злочинів. До набрання вироком законної сили він перебуватиме у слідчому ізоляторі.

Київська обласна прокуратура