Збір коштів? Кіберполіція попереджає про шахраїв!

Отримали повідомлення від знайомої щодо підтримки однієї з бригад ЗСУ, запевнила що сайт установи перевірений яка контролює збір коштів, після відправки коштів отримала повідомлення нецензурного характеру на російській мові.

Розсилання повідомлень начебто від офіційних установ про збір коштів на ЗСУ.

Як підкреслює Василь Романенко, старший оперуповноважений з оперативного пошуку та партнерства у сфері інформаційних технологій управління протидії кіберзлочинам в Київській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, пам’ятайте:

✅ Безпека збереження коштів та користування рахунками починається з Вас.

✅ Переказуйте гроші лише через офіційні фонди, благодійні організації або людям, яких ви знаєте особисто і яким довіряєте.

❌ Не переходьте за сумнівними посиланнями.

❌ Не вказуйте на сторонніх ресурсах дані ваших банківських карток.

❌ Довіряйте своїм інстинктам. Якщо ви отримали підозрілий електронний лист, смс-повідомлення – видаліть його. Якщо ви сумніваєтеся в правомірності телефонного дзвінка від незнайомця, покладіть трубку.

На замітку:

Не довіряй збору без офіційних підтверджень!

Псевдозбори шкодять ЗСУ більше, ніж ворог!

Допомога ЗСУ має бути реальною, а не фейковою!

Кожна гривня має працювати на перемогу, а не на шахраїв!

Лжезбори — злочин проти своєї армії!

До вище зазначеної інформації, просимо Вас долучитись до соціального проєкту «БРАМА» – це проєкт, що був створений за підтримки кіберполіції України та волонтерських організацій для протидії дезінформації та блокування протиправного контенту.

Також, керівником управління протидії кіберзлочинам у Київській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, полковником поліції Віталієм Паньковим, було зазначено та наголошено на тому, що головною метою є очищення інформаційного простору від російської пропаганди та сервісів поширення дезінформації, а також знищення осередків незаконного поширення забороненого контенту.

Місія полягає у тому, щоб кількісно зменшити присутність росіян, що поширюють пропагандистські матеріали, у медіапросторі та якісно навчати виявляти й утилізувати ворожий контент.

Для того, щоб бути частиною проєкту, користувачам достатньо мати мобільний телефон або компʼютер та трохи часу, який користувач готовий приділити для важливої справи.

Задача учасників – надсилати скарги на надані нами пости, сервіси, посилання тощо. Більше скарг – більша вірогідність блокування контенту.

Запрошуємо долучитись до соціального проєкту «БРАМА» https://chatovi.online

Управління протидії кіберзлочинам в Київській області