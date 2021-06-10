Збитки державі на ₴2 млн.: за шахрайство з нерухомістю чоловіку повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру чоловіку за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого в особливо великих розмірах і повторно (ч. 4 ст. 190 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік шляхом підроблення документів отримав право власності на нежитлові приміщення цокольного поверху у будинку площею 54,1 кв. м, завдавши майнової шкоди в особливо великих розмірах територіальній громаді міста Харкова в особі Харківської міської ради на загальну суму близько 650 тисяч гривень.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що 24.03.2020 підозрюваний, використовуючи підроблені документи, здійснив незаконну реєстрацію та отримав право власності на нежитлову будівлю площею 504,8 кв. м, завдавши майнової шкоди в особливо великих розмірах, та вказані дії призвели до незаконного вибуття з балансу Державного підприємства «Державне художньо-творче виробниче підприємство» та, відповідно, з власності Держави України в особі Міністерства культури України зазначеної нежитлової будівлі, вартістю, згідно висновку будівельно-оціночної експертизи, близько 1,5 млн гривень.

09.06.2021 чоловіку було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого в особливо великих розмірах, вчиненого повторно.

У ході досудового розслідування ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 16.04.2020 з метою забезпечення відшкодування завданих збитків накладено арешт на вказані нежитлові приміщення шляхом заборони їх відчуження будь-яким способом.

Крім того, на даний час вирішується питання про обрання запобіжного заходу та накладення арешту на майно останнього з метою забезпечення відшкодування збитків, завданих державі.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюють слідчі слідчого відділу ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — Управління СБ України в Харківській області.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури