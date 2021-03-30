Збитки на ₴8 млн. – за незаконну вирубку лісу судитимуть працівника лісництва

Державне бюро розслідувань продовжує низку системних заходів щодо захисту довкілля та протидії незаконним вирубкам лісу.

Так, на Харківщині за бездіяльність, що спричинила збитки державі на суму понад 8 мільйонів 200 тисяч гривень, на лаві підсудних опинився працівник лісгоспу.

Слідчі ТУ ДБР у Полтаві встановили, що т.в.о. лісничого Тетлізського лісництва ДП «Чугуєво-Бабчанське лісове господарство» у 2019 році не забезпечив належної охорони та захисту лісу на ввіреній території та допустив самовільну рубку невстановленими особами понад 380 багаторічних дубів.

З метою ухилення від кримінальної відповідальності працівник лісництва тривалий час переховувався від органів досудового розслідування та суду. Та працівникам ТУ ДБР в результаті реалізованого комплексу оперативно-розшукових заходів таки вдалося знайти підозрюваного, завершити досудове слідство та скерувати обвинувальний акт до суду.

Кваліфікація злочину: службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Харківська обласна прокуратура.

Державне бюро розслідувань