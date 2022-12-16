Збут контрабандних електронних цигарок – вилучено продукції на ₴10 млн.

За процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури викрито групу осіб, яка займалась збутом контрабандних підакцизних товарів (ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України).

За даними слідства, троє львів’ян збували контрабандні електронні цигарки через спеціально створений телеграм-канал, а також у місцевих крамницях оптово-роздрібної торгівлі.

Під час обшуків у магазинах та за місцями проживання учасників групи виявлено більш як 28 тис електронних цигарок відомої іноземної марки на загальну суму понад 10 млн грн. Також вилучено автомобілі, якими здійснювалось транспортування підакцизних товарів, чорнову бухгалтерію, мобільні телефони, сервери, а також 16 млн грн готівкових коштів та інші речові докази по справі.

За попередніми оцінками, вартість всього вилученого майна становить 30 млн грн.

Слідчі дії тривають, проводяться відповідні експертизи. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру учасникам злочинного угруповання.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють детективи теруправління БЕБ Львівської області за матеріалами Управління СБУ у Львівській області.

Офіс Генпрокурора