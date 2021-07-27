Збут психотропів – мешканцю м. Ізюм повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру чоловіку за фактом збуту психотропних речовин (ч. 2 ст. 307 КК України).

За інформацією керівника окружної прокуратури Миколи Дементьєва, досудовим розслідуванням встановлено, що 46-річний мешканець м. Ізюм збув психотропну речовину PVP шляхом передачі покупцю на одному з ринків м. Ізюм.



26 липня 2021 року під час проведення обшуку у будинку чоловіка виявлено та вилучено розфасовану психотропну речовину, схожу на PVP. Також знайдено згортки речовини невідомого походження, схожої на наркотичні засоби. Задля встановлення походження вказані речовини направлено на експертизу. Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України.



27 липня 2021 року мешканцю м. Ізюма повідомлено про підозру.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять співробітники Ізюмського районного управління поліції ГУНП у Харківській області, оперативний супровід здійснює сектор кримінальної поліції Ізюмського районного управління поліції ГУНП у Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури