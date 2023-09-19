Збували амфетамін, «марки» та псилоцибінові гриби – у столиці викрили групу наркоділків з «товаром» на понад ₴1 млн.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва викрито 7 осіб, які налагодили збут наркотичних засобів та психотропних речовин (ч. 2, 3 ст. 307 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, група чоловіків віком від 21 до 28 років розробила план збуту наркотичних засобів та наркотичних речовин через телеграм бот. «Продукція» відправлялась у різні регіони України.

Встановлено, що щомісячний «прибуток» від незаконної діяльності становив близько 1,5 млн гривень.

У межах слідства правоохоронці провели 11 оперативних закупок, 10 невідкладних та санкціонованих обшуків.

Під час обшуків за місцем мешкання чоловіків правоохоронці вилучили близько 200 шт. пігулок МДМА, 30 гр. кокаїну, 10 гр. амфетаміну, паперові «марки», схожі на особливо небезпечну психотропну речовину лезіргід, 25 електронних сигарет, заповнених речовиною, схожою на екстракт канабісу, близько 500 грамів речовини, схожої на плодове тіло псилоцибінових грибів, майже 500 гр. речовини, схожої на канабіс, засоби для зважування, фасування, подрібнення наркотичних речовин, грошові кошти, мобільні телефони, персональні комп’ютери, ноутбуки.

Орієнтовна вартість вилучених наркотичних засобів та психотропних речовин складає близько 1 млн гривень.

Загальна сума вилучених у фігурантів грошових коштів складає близько 25 000 доларів США, 6000 Євро та 100 000 гривень.

Чоловіків затримано та повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та накладення арешту на вилучене майно.

Викриття злочинної діяльності здійснювалось СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві, СКА ВКП Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві, УБН ГУ НП в м. Києві з використанням можливостей ДОТЗ НП України, УОЗ НП України та силової підтримки бійців ППОП 1 ГУ НП у м. Києві.

Пресслужба Київської міської прокуратури