Збитки на суму понад ₴35 мільйонів: викрито масштабну схему незаконного вилову риби

Керівнику одного з черкаських підприємств оголошено про підозру. Вирішується питання про притягнення до відповідальності й інших учасників схеми.

Припинили злочинну схему оперативники обласної поліції спільно зі слідчими Черкаського районного управління поліції.

За інформацією слідства, одне з черкаських підприємств мало дозвіл на вилов риби в Кременчуцькому водосховищі річки Дніпро на території Черкаського району. Керівник суб’єкта господарювання, знаючи про обсяги виловленої риби, складав і подавав звіти до державних органів, зменшуючи кількість виловлених біоресурсів підприємством.

Упродовж серпня-вересня 2023 року було незаконно виловлено майже 3300 одиниць риби. Як наслідок, сума завданих збитків державі становить понад 35 мільйонів гривень.

На підставі зібраних доказів за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури директору приватного підприємства повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 366 (Службове підроблення) та ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) КК України. Фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Вирішується питання про притягнення до відповідальності й інших учасників схеми та повідомлення їм про підозру.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Черкаської області