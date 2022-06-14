Здав ворогу інформацію про поліцейських Херсонщини – заступника гендиректора лікарні підозрюють у держзраді

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури повідомлено про підозру заступнику генерального директора закладу охорони здоров’я з медичної частини Херсонської обласної дитячої лікарні у вчиненні державної зради в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).



За даними слідства, на початку березня підозрюваний, виконуючи обов’язки директора закладу охорони здоров’я, добровільно погодився на співпрацю зі співробітниками спецслужб РФ та представниками окупаційної влади країни-агресора.

З власної ініціативи він повідомив представникам країни-агресора, що в архів дитячої лікарні передана на зберігання медична документація з картками та особовими справами співробітників Головного управління Нацполіції в Херсонській області. Після цього окупанти отримали доступ до конфіденційної інформації про співробітників поліції регіону.

Досудове розслідування здійснюється співробітниками Управління СБУ в Херсонській області.

За вчинене підозрюваному загрожує ув’язнення строком 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Пресслужба Херсонської обласної прокуратури