В Одесі у чоловіка вилучили наркотиків та психотропів майже на півмільйона гривень

Свій «товар» зловмисник реалізовував через месенджер Telegram, де створив два інтернет-магазини. Клієнтам пропонував канабіс, «МДАМ» та «Альфа PVP», який надалі збував шляхом «закладок» на території області. За вчинене чоловікові загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До оперативників управління боротьби з наркозлочинністю в Одеській області ДБН Національної поліції України надійшла інформація про те, що 25-річний чоловік збуває наркотики та психотропи оптовими та роздрібними партіями через «закладки» на території міст Одеса та Ізмаїл.

Перевіряючи наявну інформацію, правоохоронці затримали його неподалік одного з поштових відділень зі щойно отриманою посилкою, в якій поліцейські виявили пакет з психотропною речовиною «Альфа PVP».

Того ж дня, за місцем мешкання фігуранта працівники поліції провели невідкладний обшук. У результаті заходів поліцейські вилучили розфасовані сліп-пакети і ємкості з канабісом та згортки з речовиною, яка згідно з експрес-тестом є психотропом «МДМА». Крім того, у зловмисника знайшли електронні ваги, фасувальні пакети, а також незареєстрований пістолет травматичної дії та набої.

Як з’ясувалося, зловмисник налагодив «бізнес» за певною схемою. Він організував функціонування в Одесі та Ізмаїлі Телеграм-каналу з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин. Чоловік замовляв їх через мережу Інтернет та розфасовував на дози, які збував шляхом «закладок». Дилер пропонував наркозалежним придбати: канабіс, а також психотропи «МДМА» та «Альфа PVP». Координати місцезнаходження «товару» надсилав клієнтам після отримання від них грошей на електронні гаманці платіжних систем.

Вилучені наркотичні засоби та психотропні речовини направлені на проведення експертного дослідження. За цінами «чорного» ринку їх вартість становить майже пів мільйона гривень.

Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі Одещини готують затриманому повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання — до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За результатами експертизи буде вирішуватися питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці встановлюють канали надходження наркотичних засобів і психотропних речовин, а також інших осіб, причетних до вказаної злочинної діяльності.

Департамент боротьби з наркозлочинністю

Національної поліції України