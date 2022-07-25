Зґвалтування 10-річної онуки – на Дніпропетровщині повідомлено про підозру педофілу
За процесуального керівництва Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра повідомлено про підозру мешканцю с. Новоолександрівка за фактом зґвалтування, вчиненого щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років (ч. 4 ст. 152 КК України).
За даними слідства, протягом лютого-липня 2022 року підозрюваний, пропонуючи гроші та солодощі, неодноразово вступав у статеві зносини з 10-річною онукою. Зловмисника спіймала на гарячому мати дівчинки та викликала правоохоронців.
Наразі підозрюваного взято під варту.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратуриTweet