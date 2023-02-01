Зґвалтування на камеру в Києві: в організаторів п’яних вечірок проводять обшуки

Фігуранти справи вже встановлені

1-го січня стало відомо, що Національна поліція активно взялася за розслідування справи до жителів Києва, які влаштовували вечірки зі злочинними намірами. Молодики викладали в мережі відео, на яких ґвалтували нетверезих дівчат. Наразі за місцями проживання та на орендованих квартирах фігурантів проводяться обшуки.

Про це повідомили на офіційному Telegram-каналі Національної поліції. Про саму історію розповідалося раніше. Загалом, група з 5-7 чоловік віком близько 20 року влаштовували у Києві вечірки. На них запрошували дівчат, яких споювали алкоголем та наркотичним засобом Ксанакс. Після цього записи з дівчатами в нетверезому стані активно поширювалися в закритих каналах в соцмережах. На відеозапис були присутні матеріали зґвалтування.

Самі хлопці називали свої дії «демонстрація, які кругом шл**и». Вони виправдовуються, що дівачата йшли до них самі, і вживати алкоголь чи наркотики їх ніхто не примушував. Під постами на цю тему розгорнулися дискусії з приводу того, чи винні організатори вечірки, чи самі дівчата, які на все це йшли.

Проте не слід забувати очевидні факти: публікація подібних відеозаписів у будь-якому випадку є незаконною. Особливо, коли на кадрах це виглядає як знущання над дівчатами у стані сп’яніння. Поліція влаштувала обшуки у фігурантів справи з приводу цього порушення.

Відпрацювання ситуації почалося, як тільки стало відомо про появу в мережі подібних відео. Наразі правоохоронці вже встановили всіх фігурантів та місця їхнього перебування. Розшуки та всі необхідні заходи проводяться в столиці та ще одному регіоні України.

«Зокрема оперативники карного розшуку та міграційної поліції разом зі слідчими за процесуального керівництва прокурорів проводять обшуки за адресами проживання та в орендованих квартирах фігурантів», – зазначили в поліції.

Деталі щодо розслідування обіцяють повідомити згодом. Зараз проводяться всі необхідні дії, аби розібратися в ситуації та притягнути до відповідальності винних.

Подробиці щодо ситуації

Громадська діячка і режисерка Ярослава Кравченко, яка повідомила початково про ситуацію, розповіла, що поки не вдалося ідентифікувати дівчат на записах. Відповідно, і жодних заяв з приводу цих вечірок також не було. Звичайно, правоохоронцям на даний момент відомо вже більше, але не факт, що хтось захоче звертатися до них з приводу цих записів.

Також трохи детальніше про згаданий Ксанакс – фактично, це транквілізатор з наркотичним вмістом. У медичних цілях речовина має допомагати з безсонням. Проте, доступність його в аптеках, робить його бажаним для тих, хто шукає недорогий і доступний варіант вживання наркотиків. // informator.ua