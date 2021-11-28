Женщина хотела зарегистрировать в «Дії» водительское удостоверение, купленное в Instagram
Калушский городской суд Ивано-Франковской области оштрафовал Зоряну Цапив, которая в Instagram купила водительское удостоверение и пыталась зарегистрировать его в приложении “Дія”.
Об этом говорится в приговоре суда, пишет УНН.
Во время судебного заседания Цапив рассказала, что увидела в соцсети объявление об изготовлении фальшивого водительского удостоверения. Для этого она передала мошенникам свои паспортные данные и фото.
За изготовление документа женщина заплатила 5 тыс. грн. И хотела проверить, зарегистрированное удостоверение в приложении “Дія”, после чего ее вызвали в полицию.
Женщина в преступлении созналась и просила суд строго не наказывать ее.
Суд оштрафовал украинку на 5,1 тыс. грн, также она оплатит 2 тыс. грн за проведение экспертиз.Tweet