Жертвой мошенников стал заместитель генпрокурора Украины
Аферисты пытались подставить Гюндуза Мамедова
Группа неизвестных мошенников, прикрываясь именем заместителя генерального прокурора Украины Гюндуза Мамедова, пытается дискредитировать его при помощи звонков другим чиновникам.
Об этом сообщила его пресс-секретарь Наталья Непряхина.
По ее словам, аферисты звонят и, обращаясь к собеседникам, по имени и отчеству, требуют содействия в решении различных вопросов, включая личные.
Начиная с 11 декабря, поступило уже как минимум десять таких звонков. Причем звонят с одного и того же номера (0954651351), а с другого якобы общается «помощник Мамедова» по имени Денис (0997796421).
Сам замгенпрокурора сейчас находится с официальным визитом в Нидерландах, где в Гааге проходит заседание 19-й сессии Ассамблеи государств-участников Римского статута. И во время звонков участвовал в рабочих встречах и заседаниях.
Непряхина связывает попытки подставить ее начальника с объявлением результатов его работы и департамента Офиса генерального прокурора, касательно вооруженного конфликта на Донбассе. // СегодняTweet