У Торецьку поліцейські вилучили великий схрон боєприпасів (фото)

Протитанкові гранатомети, ящики з гранатами та набоями було виявлено у підвалі гаражу. За фактом вилучення потужного арсеналу зброї розпочато досудове розслідування.

Сьогодні у підвальному приміщенні гаражу, розташованого поблизу житлових будинків у Торецьку, поліція виявила незаконний склад бойових припасів. Вилучено шість ручних протитанкових гранатометів РПГ-5, два ящики з 30 гранатами типу РГД-5 та три ящики з набоями калібром 5.45 та 7.62 мм.

На місці події працювали спеціалісти вибухотехнічної служби та слідчо-оперативна група. Поліцейські встановлюють осіб, причетних до незаконного зберігання бойових припасів.

За цим фактом під процесуальним керівництвом Торецького відділу Костянтинівської місцевої прокуратури відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Тривають слідчі дії.

Поліція Донецької області