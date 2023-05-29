Жінка, шукаючи роботу, втратила власні заощадження

Понад 17 тисяч гривень втратила жителька Чортківського району, довірившись невідомим. За допомогою вона звернулася до місцевого відділу поліції.

Потерпіла розповіла, що на сайті “flagma” знайшла кілька вакансій з працевлаштування у Польщі. Вона списалася з представниками агенції та обговорила всі умови.

Куратор з працевлаштування повідомив, що за свої послуги з підбору відповідної вакансії потрібно оплатити 440 доларів. Як тільки вони отримають кошти, одразу почнуть перемовини з роботодавцем. Співрозмовники гарантували стовідсоткову роботу.

Проте після того, як жителька Чортківщини переказала гроші на вказаний рахунок, представники агенції перестали виходити на зв’язок.

Жінка написала заяву до поліції. Правоохоронці встановлюють, куди пішли гроші і з ким спілкувалася потерпіла. Вирішується питання про внесення даного факту в ЄРДР згідно зі статтею 190 ККУ.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області