Жінку, яка бажала перемоги російським і чеченським окупантам, засудили до 1 року в’язниці

Галицький районний суд міста Львова визнав уродженку Івано-Франківщини винною у виправдуванні війни і глорифікації російських агресорів.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 6 липня.

За матеріалами справи, громадянка України, перебуваючи на території Російської Федерації (точне місцезнаходження не встановлено), публікувала у Facebook матеріали, в яких підтримувала військову агресію проти України.

18.03.2022 обвинувачена поширила допис: «А теперь будем обучать правдивую Историю а не ложь. Дай Бог Вам русские и чеченские солдаты силы и мощь освобождать Украину». 20.03.2022 опублікувала «пожелание украинца Путину». 12.03.2022 оприлюднила власне фото на фоні російського прапора. 23.03.2022 поширила зображення президента Російської Федерації із написом «Путин, держись родной ми с тобой», а також прокоментувала: «И эти подонки сейчас бомбят жилые дома и квартиры простых людей Украины и расстреливают автобусы и машины, что бы подставить русских и чеченских солдат. Только вперёд и до конца до победы русским и чеченским солдатам. Бог Вам поможет и Бог с Вами».

30 березня жінка написала «Молодец умничка Путин, что ввел войска на Украину». 05.04.2022 поширила пост: «Украина страна фейков» із коментарем «так и есть и много фейков и ложи. Вперед русским и чеченским солдатам освобождать Украину от нацистов, бандеровцев и фашистов».

У подальшому обвинувачена опинилася на території України і 10 травня їй повідомили підозру й помістили під цілодобовий домашній арешт.

У судовому засіданні, в якому вирішувалась справа по суті, жінка брала участь по відеозв’язку з Баштанського райсуду Миколаївської області, оскільки перебуває під домашній арештом у цьому регіоні.

Громадянка провину визнала. Розповіла, що з 22.10.2021 перебувала в РФ, де проживала з чоловіком, з яким планувала одружитися. Ці антиукраїнські дописи вона буцімто писала під тиском свого співмешканця і ще одного чоловіка (ім’я якого вона назвала суду). З останнім вона начебто познайомилася через Fасеbоок і він погрожував їй життям її доньки. У скоєному вона щиро розкаюється та просить суворо її не карати, кажучи, що повністю усвідомила протиправність своїх дій.

Втім, суд вирішив, що виправлення обвинуваченої неможливе без тюремного покарання і призначив 1 рік позбавлення волі. Також у жінки конфіскують мобільний телефон. Крім того, вона повинна відшкодувати державі 7550 гривень на лінгвістичну експертизу. До набуття вироком законної сили громадянка залишається під цілодобовим домашнім арештом.