Жінку, яка звернулась за допомогою до кримінального «авторитета», покарали умовно

Корольовський районний суд Житомира визнав громадянку винною у зверненні за застосуванням злочинного впливу.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 3 серпня.

Влітку 2021 року обвинувачена знайшла на сайті «ОLХ» оголошення з приводу продажу автомобіля марки «ВА3 2104» та маючи намір його придбати зателефонувала за контактним номером.

У подальшому вона перерахувала завдаток власнику машини 9646 гривень завдатку на банківську картку. За усною домовленістю, жінка мала приїхати в Житомира, щоб оглянути машину, переоформити і повністю розрахуватися. Та, зрозумівши, що в неї не вистачить грошей, вона стала відкладти зустріч. У подальшому між нею та власником авто виник цивільно – правовий спір.

Громадянка, не бажаючи вирішувати проблему в правовій площині зідзвонилась із в’язнем «Житомирської установи виконання покарань №8», який, маючи зв’язки і вплив у кримінальному світі, мав добитися повернення завдатку за авто. Обвинувачена передала йому номер мобільного продавця машини. У подальшому кримінальник телефонував за цим номером і висловлював погрози насильством і знищення майна у випадку неповернення грошей. Погрози мали реалізувати підконтрольні йому особи, які звільнилися з місць несвободи.

За послуги кримінального авторитета жінка заплатила 5000 гривень.

До суду надійшла угода про визнання винуватості, якою для обвинуваченої передбачили умовне покарання.

Суд призначив 4 роки позбавлення волі зі звільненням із випробуванням на 1 рік.

Ця жінка в минулому неодноразово судима. У 2018-му її визнали винною у крадіжці і шахрайстві, але вона уникла тюрми за амністію. У 2019-му за крадіжку її оштрафували.