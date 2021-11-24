Житель Днепропетровщины три года насиловал несовершеннолетнюю дочь

В одном из сел возле города Кривой Рог 41-летний мужчина на протяжении нескольких лет насиловал свою несовершеннолетнюю дочь на глазах у ее сестры.

Об этом сообщает “Днепр оперативный”, ссылаясь на собственные источники.

В селе Богдановка местный житель, работающий шахтером, три года принуждал к половой связи собственную дочь. Зачастую свидетелем изнасилований оказывалась приемная дочь мужчины.

Полиции о происходящем сообщила мать насильника. Сейчас мужчина находится в следственном изоляторе на время досудебного расследования. Свою вину он признал.